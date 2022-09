Il bosco verticale ha preso la chioma di Anguissa (Di domenica 18 settembre 2022) Le oche hanno la pelle dei tifosi del Napoli. Brividi. . Siamo dentro ad un imbuto, ovattati, epici, storici. Sembrava una partita anni ottanta. Una roccia con il leggero sottofondo di una goccia cadente… Uomo contro uomo. Alex Magno ritorna in Persia e si arrampica sui pali, esplode, inneggia alla conquista ergendo a sua difesa Kim Kong, l’asiatico dagli occhi dolci. La goccia rimbomba e scalfisce il primo scudo danese. Siamo messi male. Sono aggressivi. Rintanati, sarisse pronte. Non usciamo dalla trincea. La goccia prende pressione e scalfisce il fianco destro. Pare niente, cala il primo sole, si rimanda la battaglia di un quarto d’ora. Non è il tempo delle chiacchiere è i tempo di prendere il fiume. Avanziamo, la goccia georgiana si dichiara e divampa e nel silenzio fa crollare una certezza. Sfonda il fianco Dest. Non c’è discussione.. Di rabbia, di culo, di ansia, di sinistro. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Le oche hanno la pelle dei tifosi del Napoli. Brividi. . Siamo dentro ad un imbuto, ovattati, epici, storici. Sembrava una partita anni ottanta. Una roccia con il leggero sottofondo di una goccia cadente… Uomo contro uomo. Alex Magno ritorna in Persia e si arrampica sui pali, esplode, inneggia alla conquista ergendo a sua difesa Kim Kong, l’asiatico dagli occhi dolci. La goccia rimbomba e scalfisce il primo scudo danese. Siamo messi male. Sono aggressivi. Rintanati, sarisse pronte. Non usciamo dalla trincea. La goccia prende pressione e scalfisce il fianco destro. Pare niente, cala il primo sole, si rimanda la battaglia di un quarto d’ora. Non è il tempo delle chiacchiere è i tempo di prendere il fiume. Avanziamo, la goccia georgiana si dichiara e divampa e nel silenzio fa crollare una certezza. Sfonda il fianco Dest. Non c’è discussione.. Di rabbia, di culo, di ansia, di sinistro. ...

