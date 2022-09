Elezioni: Renzi, 'saremo decisivi in Parlamento' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Nel 2022 saremo decisivi in Parlamento. Nel 2024 costruiremo alle europee la grande casa comune di Renew Europe con Macron (c'è chi sta con Orban e con Le Pen e c'è chi sta con Macron). Nel 2027 punteremo alla maggioranza del Paese specie se ci sarà il sistema del sindaco d'Italia. Il progetto è appena partito, ne vedremo delle belle". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Nel 2022in. Nel 2024 costruiremo alle europee la grande casa comune di Renew Europe con Macron (c'è chi sta con Orban e con Le Pen e c'è chi sta con Macron). Nel 2027 punteremo alla maggioranza del Paese specie se ci sarà il sistema del sindaco d'Italia. Il progetto è appena partito, ne vedremo delle belle". Così Matteonella enews.

petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - Open_gol : Il viaggio dell'ex premier da Napoli a Lugano - fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - faustomaroccia : RT @petergomezblog: Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un anno”… - ipazia2012 : RT @Danaesse: Elezioni, la diretta – Renzi definisce il Reddito “sistema clientelare”. Conte: “Vieni a parlarne tra la gente senza scorta”.… -