**Elezioni: Letta, 'Meloni guida Fdi perché non contesta ma esalta modello maschilista'** (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Chi dice 3 parole - Dio, Patria, Famiglia - ne intende una sola: patriarcato. Meloni guida Fdi perché non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista". Così Enrico Letta su twitter postando uno stralcio di Mezz'ora in Più di cui oggi è stato ospite. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Chi dice 3 parole - Dio, Patria, Famiglia - ne intende una sola: patriarcato.Fdinonmaune reazionario di società. Femminile non significa femminista". Così Enricosu twitter postando uno stralcio di Mezz'ora in Più di cui oggi è stato ospite.

