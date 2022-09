E’ grande Napoli | colpo a San Siro e messaggio scudetto | il Milan si ferma per la prima volta

(Di domenica 18 settembre 2022) Grandissima prestazione delnel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A,grosso contro ildella squadra di Luciano Spalletti che è la candidata numero uno alla vittoria delloconsiderando il momento difficile di Inter e Juventus. Ilè completo, molto forte dal punto di vista qualitativo e con calciatori importanti in tutti i ruoli del campo. Ildeve rinunciare allo squalificato Leao e si schiera con Giroud, De Ketelaere e Saelemaekers, il tecnico Spalletti risponde con Politano, Kvaratskhelia e Raspadori. Laoccasione è per iltiro di Giroud che trova la risposta di Meret e la traversa. Ancora una bella manovra dei padroni di casa, ...

anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - matteograndi : Partita stregata. Due traverse e un grande Meret. Ma anche partita bella fra due squadre fortissime. Perdere fa sem… - EnricoTurcato : Due squadre che giocano davvero a calcio. E anche molto bene. Ha vinto il Napoli sfrontato di Spalletti, che non ha… - NickusEx : RT @_ElPrincipe22: Kim altro grande acquisto del Napoli - LuongoEduardo1 : @leonidafem Un grande Napoli. -

Grande Napoli

Una novità per chi, invece, nella sua carriera è stato abituato a trovare la via di gol con... Calciomercato, lo United torna alla carica per Osimhen Osimhen © LaPresseStando a quanto ...Ma le parole di Sarri hanno scatenato Paolo Bargiggia , che ha spesso imputato al tecnico di non avere la mentalità daclub pur avendone guidati del livello di Juve, Chelsea o. Su ... Cosa fare il weekend di San Gennaro 2022 a Napoli Nel post-partita di Milan-Napoli, l’ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn.Al 12’ Milan vicino al vantaggio con Giroud che effettua la conclusione in area, grande parata di Meret, il pallone colpisce la traversa. Al 27’ altra grande parata di Meret su un colpo di testa di Kr ...