Bonaccini: "Le sardine contribuirono a battere Salvini. Contro Meloni niente di simile perché manca entusiasmo" | VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Bonaccini: "Le sardine contribuirono a battere Salvini. Contro Meloni niente di simile" "Le sardine sono state un movimento spontaneo che diede una mano alla mia rielezione e alla sconfitta destra in Emilia Romagna e in particolare di Matteo Salvini, ma hanno fatto scelte che vanno chieste a loro. Furono un volano di partecipazione in un momento in cui solo la Lega aveva portato persone in piazza. Come anche comprensibile non si è trasformato in un movimento che partecipa alle elezioni. Contro Meloni non è nato niente di simile, ma vanno interrogati anche i partiti, serve che la politica sia in grado di dare ...

Manuela9679 : @2111Ludovyca @mpiacenonaver1 Hai ragione, ma non può fare finta di niente... Bonaccini sa che in realtà, è Preside… - petregiamp : RT @Nmarru: @enzoben43 Bonaccini nel fare la sua giunta ha dimostrato un equilibrismo notevole inglobando sardine e gretiniane La ditta ap… - Nmarru : @enzoben43 Bonaccini nel fare la sua giunta ha dimostrato un equilibrismo notevole inglobando sardine e gretiniane La ditta apprezza.. - lu_piatanesi : RT @Simona_Manzini: @geascanca Questa autopromozione nel clou della campagna elettorale è vergognosa. Il Pd ce l'ha già un segretario. Seri… - Simona_Manzini : @Giacomo_Left @geascanca No, le Sardine sono state fondamentali, Bonaccini arrancava e in zona Salvini a pochi gior… -