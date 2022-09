Acciaierie in difficoltà tra costi dell’energia e mercato in frenata. Fiom: cassa integrazione e produzione a singhiozzo da nord a sud – la mappa (Di domenica 18 settembre 2022) cassa integrazione, prolungamento delle chiusure estive, fermate temporanee e flessibilità degli orari di produzione. Le Acciaierie italiane producono ormai a singhiozzo. Da Aosta, dove la Cogne acciai speciali, mille dipendenti, ha prolungato la sospensione degli impianti per tutta la prima settimana di settembre e applica flessibilità ai nastri orari già da luglio, fino alle Acciaierie Sicilia dell’Alfa Acciai, dove i 500 operai resteranno a casa per almeno un’altra settimana. Scendendo da nord verso sud, la mappa delle difficoltà della siderurgia disegnata dalla Fiom-Cgil è costellata di siderurgici costretti a fare i conti con i costi del gas e dell’energia, oltre che con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022), prolungamento delle chiusure estive, fermate temporanee e flessibilità degli orari di. Leitaliane producono ormai a. Da Aosta, dove la Cogne acciai speciali, mille dipendenti, ha prolungato la sospensione degli impianti per tutta la prima settimana di settembre e applica flessibilità ai nastri orari già da luglio, fino alleSicilia dell’Alfa Acciai, dove i 500 operai resteranno a casa per almeno un’altra settimana. Scendendo daverso sud, ladelledella siderurgia disegnata dalla-Cgil è costellata di siderurgici costretti a fare i conti con idel gas e, oltre che con le ...

Controffensiva: cosa potrebbe accadere ora in Russia ... dalla corruzione alle difficoltà economiche e sociali. Ma il punto centrale, a mio modo di vedere, ...a circa la metà e questo calo drastico è dovuto anche al fatto che molte miniere e acciaierie hanno ... Acciaierie di Sicilia, Gambardella - Caramanna (Uilm): "Fabbrica ed operai in difficoltà, l'immobilismo della politica" In conseguenza di questa situazione Acciaierie di Sicilia e le aziende dell'indotto sono state costrette a mettere 500 lavoratori in cassa integrazione accentuando la condizione di difficoltà ... Caro-energia, le acciaierie in crisi: meglio fermarsi, che produrre