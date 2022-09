Wartsila:legale,dl Aiuti ter non interviene su illegittimità (Di sabato 17 settembre 2022) "Rispetto all'esposto presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia" in merito alla procedura avviata da Wartsila per la chiusura della produzione nello stabilimento di San Dorligo della Valle "non ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) "Rispetto all'esposto presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia" in merito alla procedura avviata daper la chiusura della produzione nello stabilimento di San Dorligo della Valle "non ...

Lo ha detto Adalberto Perulli, giuslavorista che ha redatto il ricorso presentato dalla Regione Fvg contro la procedura di Wartsila. "La Regione - ha osservato a margine del Convegno nazionale degli ... Il primo ricorso contro la fuga delle multinazionali: il caso Trieste Wartsila ... che proprio il 3 settembre ha portato lo scontro sul piano legale con un ricorso che contesta la carenza di alcuni elementi della procedura avviata da Wartsila per giungere alla chiusura della ... 

Al tavolo del Mise la Wartsila tira dritto con il piano di chiusura dell'impianto produttivo di Trieste e il licenziamento di 451 lavoratori. Delusione tra tutte le altre parti in causa. La Regione pr ...