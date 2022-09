Ultime Notizie – Ravenna, nave da crociera rompe ormeggi per raffiche vento (Di sabato 17 settembre 2022) Per il forte vento una nave da crociera ha rotto gli ormeggi dal porto di Ravenna. L’autorità portuale di Ravenna informa che la Viking Sea è stata recuperata. Non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. La Viking Sea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna. ”Un sentito ringraziamento a Capitaneria di Porto, Piloti, Rimorchiatori ed ormeggiatori per la pronta risposta data, consentendo di affrontare con sicurezza e celerità una situazione del tutto eccezionale – sottolinea l’Autorità portuale di Ravenna – Un grazie anche al terminalista e a tutta la comunità portuale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Per il forteunadaha rotto glidal porto di. L’autorità portuale diinforma che la Viking Sea è stata recuperata. Non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. La Viking Sea è già riata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di. ”Un sentito ringraziamento a Capitaneria di Porto, Piloti, Rimorchiatori edatori per la pronta risposta data, consentendo di affrontare con sicurezza e celerità una situazione del tutto eccezionale – sottolinea l’Autorità portuale di– Un grazie anche al terminalista e a tutta la comunità portuale ...

SkyTG24 : #Elezioni politiche, decreto aiuti: in arrivo 31 miliardi. #Draghi: No secondo mandato. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - PianetaMilan : TOP NEWS - Le principali notizie del giorno sul @acmilan . Leggile qui - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 17:10 - #Ultime #Notizie #17-09-2022 #17:10 -