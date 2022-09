Ucraina, Elemosiniere del Papa coinvolto in sparatoria. Biden a Putin: “Non usare l’arma nucleare”. Cremlino: “Legga la dottrina” (Di sabato 17 settembre 2022) Stava caricando in un pulmino a Zaporizhzhia viveri e aiuti per la sua missione in Ucraina quando è stato coinvolto in una sparatoria. Protagonista è il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, che è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e un soldato che li accompagnava in una delle tappe previste della missione. Il gruppo si è così dovuto mettere in salvo. “Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire… perché non basta correre, bisogna sapere dove”, ha detto a Vatican News. Il cardinale sta bene. Intanto proprio da Zaporizhzhia arriva un’altra notizia: la centrale nucleare è stata ricollegata alla rete di Kiev. L’impianto “è tornato a ricevere elettricità direttamente dalla rete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Stava caricando in un pulmino a Zaporizhzhia viveri e aiuti per la sua missione inquando è statoin una. Protagonista è il cardinale Konrad Krajewski,del, che è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e un soldato che li accompagnava in una delle tappe previste della missione. Il gruppo si è così dovuto mettere in salvo. “Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire… perché non basta correre, bisogna sapere dove”, ha detto a Vatican News. Il cardinale sta bene. Intanto proprio da Zaporizhzhia arriva un’altra notizia: la centraleè stata ricollegata alla rete di Kiev. L’impianto “è tornato a ricevere elettricità direttamente dalla rete ...

fanpage : ULTIM’ORA - L’inviato del Papa in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è rimasto coinvolto in una s… - Agenzia_Ansa : L'inviato del Papa in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, insieme a due vescovi, è stato raggiunt… - vaticannews_it : Giornata difficile oggi per l'elemosiniere, inviato dal #Papa per la quarta volta in #Ucraina. Ma il cardinale ha c… - GianniVaretto : RT @fanpage: ULTIM’ORA - L’inviato del Papa in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è rimasto coinvolto in una sparatoria m… - PredovanF : Ucraina, l’inviato del Papa coinvolto in una sparatoria: “Sto bene” -