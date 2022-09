Tu Si Que Vales 2022: Trygve Wakenshaw mimo senza veli (video e gallery) (Di sabato 17 settembre 2022) La prima puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 17 settembre 2022, ha mostrato anche il simpatico Trygve Wakenshaw, un mimo che, seppure con un numero molto semplice, è riuscito a catturare gli spettatori rimanendo ben due volte senza veli. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Molto divertita la giuria, un po’ meno il pubblico, che ha dato solo il 52% di sì. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Trygve Wakenshaw nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 settembre 2022) La prima puntata di Tu Si Quedi stasera, 17 settembre, ha mostrato anche il simpatico, unche, seppure con un numero molto semplice, è riuscito a catturare gli spettatori rimanendo ben due volte. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Molto divertita la giuria, un po’ meno il pubblico, che ha dato solo il 52% di sì. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera. ...

p0liedrico : Nella vita vorrei fare il giudice di tu si que vales guardate come si divertono e vengono pagati pure li invidio molto - leguancerosse : RT @harrymelonwater: guardando tu si que vales solo per giulia stabile io sotto mille treni per questa ragazza ne sono follemente innamorata - notuliaa : @hugvslola bene bene stai guardando tu si que vales???? - IIuke96s : tu si que vales really said: stanotte non dormirai manco per il cazzo - katebiscott : RT @Sarasunn_: Tu si que vales è Sabrina Ferilli, spiace per gli altri ma lei è l'anima del programma #tusiquevales -