Telecronaca | da domani cambia il modo di ascoltare le partite

(Di sabato 17 settembre 2022) Ormai tutti siamo abituati a sentire la voce di un telecronista ad ogni evento sportivo. È quel supporto audio che ti avverte di tutte le azioni che stanno accadendo in quel momento, e che ti spiega qualche dettaglio che magari ti è sfuggito. Nel mondo del calcio ad esempio, i vari commentatori oltre a dare anche dei rimandi storici, parlano anche nel dettaglio di eventuali problemi fisici dei calciatori o interviste. Quello che differenzia unaè il tipo di conversazione che il commentatore decide di adottare. Dalla staticità di un dialogo prettamente informativo, ci sono casi a volte di spiegazioni con più rimandi. Prendiamo ad esempio il modus di Lele Adani o quello di Stefano Borghi, conosciuti da tutti i tifosi per le loro “interpretazioni“. La novità di Dazn Magari però questodi affrontare gli eventi sportivo può avere ...

Cardono_w : Salernitana - Lecce Serie A TIM | LIVE domani sera alle 20:15 Salernitana - Lecce Telecronaca di Gabriele Giustini… - iamblueberryy : @MelekKirazHK Domani mi sintonizzo e faccio qui la telecronaca askim??? - Sntgvn : @Gazzetta_it Uno scandalo.Una vergogna. La cosa insopportabile è stata la telecronaca “pilatesca” su @DAZN_IT con t… - _blauregen : @_jaeseumin ???? Domani farò compagnia a tuo padre e ti farò la telecronaca, sappilo -

di Paolo Ciarravano con il commento di Nando Orsi. I collegamenti da bordocampo sono a ... GOL E HIGHLIGHTS L'INTESA 'Con tutti gli assist che gli ho fatto,gli ricordo che mi deve ..."Il match divede la storia e il pubblico dei Rangers, che danno una botta agli avversari a ... Calcio di inizio di Milan - Dinamo Zagabria alle 18.45 su Sky condi Fabio Caressa e ...Chiusi i quarti di finale del FIBA EuroBasket 2022, il campionato europeo maschile di pallacanestro sta per mettere in scena le semifinali, tutte da seguire in diretta su Sky e in streaming su ...Dove vedere Salernitana-Lecce, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport Il match sarà in programma venerdì 16 alle ore 20.45.