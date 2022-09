Premiati in sala delle Baleari i vincitori del contest “I Fiori di Pisa” (Di sabato 17 settembre 2022) Premiati in sala delle Baleari, a palazzo Gambacorti, i vincitori della prima edizione del concorso “I Fiori di Pisa”. A consegnare i premi delle due categorie in gara sono stati l’assessore al turismo e l’ideatore del contest, il consigliere comunale Gino Mannocci. Il concorso era aperto gratuitamente a tutti coloro (residenti, non residenti proprietari di immobili nel comune di Pisa, operatori commerciali e associazioni) che, avendo a disposizione un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina, fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, si impegnavano, a proprie spese, ad arredarlo con piante e Fiori. I migliori allestimenti sono poi stati selezionati da una giuria composta da 5 persone. Due le ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 settembre 2022)in, a palazzo Gambacorti, idella prima edizione del concorso “Idi”. A consegnare i premidue categorie in gara sono stati l’assessore al turismo e l’ideatore del, il consigliere comunale Gino Mannocci. Il concorso era aperto gratuitamente a tutti coloro (residenti, non residenti proprietari di immobili nel comune di, operatori commerciali e associazioni) che, avendo a disposizione un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina, fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, si impegnavano, a proprie spese, ad arredarlo con piante e. I migliori allestimenti sono poi stati selezionati da una giuria composta da 5 persone. Due le ...

