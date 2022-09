Per PepeNero quarto furto | portati via solo 150 euro a fronte di danni ingenti

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 17 settembre 2022) di Erika Noschese Circa 150di oltre 3miladi. Il ristorante, nella zona orientale della città di Salerno, ancora vittima di furti. A fare l’amara scoperta il titolare della nota attività ristorativa, Antonio Guadagno che gestisce il locale insieme alla sorella, Anna. I malviventi si sono introdotti all’interno squarciando un telone bianco, poi una volta giù hanno tentato di distruggere una vetrata e, non riuscendo nell’intento, sono passati a quella successiva, infrangendo la porta d’ingresso. Secondo quanto emerso, visionando le telecamere di videosorveglianza interne, i malviventi sono andati diritti alla cassa, dove hanno trovato circa 150, lasciati come fondo cassa. “Siamo stanchi, per la quarta volta siamo vittima di malviventi che si ...