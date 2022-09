MotoGP oggi, GP Aragon 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma, diretta TV8 e Sky (Di sabato 17 settembre 2022) oggi, sabato 17 settembre, giornata di qualifiche per il Motomondiale ad Aragon (Spagna), tappa del 15° round del campionato. Lo spettacolo non mancherà nelle tre categorie con i piloti che spingeranno al massimo per massimizzare il loro risultato. LA diretta LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DI Aragon DI MotoGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 In MotoGP il confronto tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo tiene banco. Il pilota della Ducati ha sfruttato il primo giorno di prove libere per affinare il proprio feeling con la GP22. Le indicazioni, da questo punto di vista, sono state buone e c’è fiducia di fare bene quest’oggi. Nello stesso tempo, il leader del campionato ha avuto dalla M1 alcune rassicurazioni soprattutto sul passo gara. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022), sabato 17 settembre, giornata diper il Motomondiale ad(Spagna), tappa del 15° round del campionato. Lo spettacolo non mancherà nelle tre categorie con i piloti che spingeranno al massimo per massimizzare il loro risultato. LALIVE DI FP3, FP4 EDEL GP DIDIALLE 9.55, 13.30 E 14.10 Inil confronto tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo tiene banco. Il pilota della Ducati ha sfruttato il primo giorno di prove libere per affinare il proprio feeling con la GP22. Le indicazioni, da questo punto di vista, sono state buone e c’è fiducia di fare bene quest’. Nello stesso tempo, il leader del campionato ha avuto dalla M1 alcune rassicurazioni soprattutto sul passo gara. ...

sportface2016 : #MotoGP, programma e orari delle qualifiche dell'#AragonGP - sportli26181512 : MotoGP, GP Aragon: qualifiche LIVE su Sky Sport dalle 14.10: Dopo l'antipasto del venerdì con Jorge Martin miglior… - zazoomblog : Orari qualifiche MotoGP Aragon oggi 17 settembre su Sky e TV8 - #Orari #qualifiche #MotoGP #Aragon - telodogratis : MotoGp Aragon oggi in tv: dove vedere il Gran Premio in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) -