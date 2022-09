Lo sprint di Marcell Jacobs verso l'altare: 'Nicole, sei la parte migliore di me' (Di sabato 17 settembre 2022) Il giorno del fatidico Sì è arrivato per il campione olimpico Marcell Jacobs e la modella Nicole Daza, madre di due dei suoi tre figli, Anthony, 3 anni, e Meghan, uno. Le nozze, proprio nel giorno del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 settembre 2022) Il giorno del fatidico Sì è arrivato per il campione olimpicoe la modellaDaza, madre di due dei suoi tre figli, Anthony, 3 anni, e Meghan, uno. Le nozze, proprio nel giorno del ...

MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Lo sprint di Marcell Jacobs verso l'altare: 'Nicole, sei la parte migliore di me' #marcelljacobs - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Lo sprint di Marcell Jacobs verso l'altare: 'Nicole, sei la parte migliore di me' #marcelljacobs - MediasetTgcom24 : Lo sprint di Marcell Jacobs verso l'altare: 'Nicole, sei la parte migliore di me' #marcelljacobs - sportli26181512 : Jacobs, matrimonio sprint con la bella Nicole Daza: è il giorno del grande sì! E che FOTO...: Il grande giorno è ar… -