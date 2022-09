Juve, c'è un problema infortuni: 17 in 2 mesi. Sotto accusa lo staff di Allegri (Di sabato 17 settembre 2022) Sfortuna, ma non solo. Dal 16 luglio al 16 settembre la Juventus ha dovuto fronteggiare 17 infortuni, di fatto uno ogni 4 giorni. La maggior... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Sfortuna, ma non solo. Dal 16 luglio al 16 settembre lantus ha dovuto fronteggiare 17, di fatto uno ogni 4 giorni. La maggior...

sportli26181512 : Juve, c'è un problema infortuni: 17 in 2 mesi. Sotto accusa lo staff di Allegri: Sfortuna, ma non solo. Dal 16 lugl… - cmdotcom : #Juve, c'è un problema infortuni: 17 in 2 mesi. Sotto accusa lo staff di #Allegri - galessi90 : RT @rjollat: Non starò qui a commentare ogni singola parola, perchè di cose giuste e non paraculate ne ha dette veramente poche e staremmo… - sacchiflavio : RT @juventina____: Comunque oltre ad essere triste per la nostra amata Juve, ho anche un altro problema che mi angustia. Ho tagliato i ca… - francomeni : @repubblica No problema, alla seconda arriva la Juve... -