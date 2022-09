Inter, Inzaghi: “Ad Udine partita impegnativa, servirà aggressività e tanta corsa” (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, ai microfoni di Inter TV, ha espresso le sue sensazioni alla viglia del match contro l’Udinese. Queste le parole dell’allenatore: “Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che, giocando ogni tre giorni ,non è semplice. Ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene. Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perchè sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da Inter”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico dell’Simone, ai microfoni diTV, ha espresso le sue sensazioni alla viglia del match contro l’se. Queste le parole dell’allenatore: “Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che, giocando ogni tre giorni ,non è semplice. Ora andiamo aper unamoltocontro una squadra che sta molto bene. Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare unadie determinazione perchè sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da”. SportFace.

