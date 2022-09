Il vino contemporaneo riscopre radici antiche e una sostenibilità vera?

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 settembre 2022) Vecchio è bello. Sembra un paradosso, ma le nuove generazioni apprezzano ilcon, che nasca da pratiche (autenticamente) sostenibili in vigna con il minore intervento possibile delle tecniche enologiche invasive. Vini fatti di memoria, oltre che di conoscenza. Vini capaci di fascino, senza esibire i muscoli. E anche in questo sostenibili. Naturalmente in un contesto complesso qual è il mondo delogni pezzo di ogni storia è aperto all’interpretazione. Nella prospettiva di un prodotto che nasce prima in vigna che in cantina, viene da chiedersi quanto valgano le vigne vecchie o le vigne buone, se sia corretto accompagnare l’uva alla piena maturazione oppure anticiparne la raccolta, se i vini contemporanei siano quelli meno lavorati. Il confronto in tavola rotonda – in programma il 5 ottobre al ...