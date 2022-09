Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli | “Dedica alle mie Marche Non credevo di vincere così tanto”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022)si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. L’azzurra si è imposta alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria), diventando la prima italiana a trionfare nell’all-around iridato, la gara che premia l’atleta più completa e che è anche l’unica prova presenteOlimpiadi. La 18enne marchigiana era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative, scrivendo un’autentica pagina di storia per lo sport tricolore. L’azzurra ha dominato questa competizione visto che nei giorni scorsi aveva conquistato l’oro al cerchio, alla palla e al nastro.ha analizzato la propria gara in questo modo: “Dedico questo titolo mondiale, la mia terra, e a tutte le famiglie che stanno soffrendo in questo momento, ma ...