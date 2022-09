Fiorentina, Cassano: «Manca solo qualcuno che faccia gol» (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Antonio Cassano sul momento difficile della Fiorentina: «Ci sono le idee e gioca bene, non è colpa di Italiano» Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv del momento negativo che sta passando la Fiorentina. Di seguito le sue parole. «Non è colpa di Italiano, la squadra gioca benissimo e ha idee, ha delle difficoltà è vero ma gli Manca qualcuno che fa gol, che gli fa qualche giocata. I tifosi se la prendono con lui perchè l’altro giorno ho sentito Sconcerti. Italiano ha fatto miracoli, se avesse avuto un centrocampista che ti fa la giocata la Fiorentina avrebbe avuto 3/4 punti in più in campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Antoniosul momento difficile della: «Ci sono le idee e gioca bene, non è colpa di Italiano» Antonioha parlato alla Bobo Tv del momento negativo che sta passando la. Di seguito le sue parole. «Non è colpa di Italiano, la squadra gioca benissimo e ha idee, ha delle difficoltà è vero ma gliche fa gol, che gli fa qualche giocata. I tifosi se la prendono con lui perchè l’altro giorno ho sentito Sconcerti. Italiano ha fatto miracoli, se avesse avuto un centrocampista che ti fa la giocata laavrebbe avuto 3/4 punti in più in campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

