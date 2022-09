Elezioni: Conte a Renzi, 'unica vera minaccia sei tu verso chi è in difficoltà' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Renzi la smetta con le furbizie e non stravolga le cose. Non scambi per un invito alla violenza l'appello che gli rinnovo: si confronti senza filtri con il mondo reale e ascolti la voce di chi non ha niente. L'unica vera minaccia è quella che Renzi rivolge ogni giorno verso chi è in gravi difficoltà economiche e non arriva neppure a metà mese". Così Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "la smetta con le furbizie e non stravolga le cose. Non scambi per un invito alla violenza l'appello che gli rinnovo: si confronti senza filtri con il mondo reale e ascolti la voce di chi non ha niente. L'è quella cherivolge ogni giornochi è in gravieconomiche e non arriva neppure a metà mese". Così Giuseppe

fattoquotidiano : Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: “M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infil… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' - LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - LuciaDeVivo2 : Elezioni, la diretta – Renzi definisce il Reddito “sistema clientelare”. Conte: “Vieni a parlarne tra la gente senz… - MIMoMA22 : RT @jacopo_iacoboni: Nel Pd troppe ambiguità sulle sorti del “campo largo” dopo le elezioni. È bene siano chiarite Conte è quello che fa s… -