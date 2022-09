Due fratelli giocano col fucile e parte un colpo, giovane indagato per lesioni (Di sabato 17 settembre 2022) Sfiorata la tragedia in provincia di Frosinone: un ragazzo appena maggiorenne ha sparato accidentalmente al fratello più piccolo dopo aver impugnato un'arma per gioco. Il caso potrebbe avere conseguenze penali Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Sfiorata la tragedia in provincia di Frosinone: un ragazzo appena maggiorenne ha sparato accidentalmente al fratello più piccolo dopo aver impugnato un'arma per gioco. Il caso potrebbe avere conseguenze penali

