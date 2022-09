Coppa Davis 2022, il Canada vince il doppio contro la Spagna e riapre i giochi nel Girone B (Di sabato 17 settembre 2022) Il Canada batte la Spagna per 2-1 nel Girone B delle Finals di Coppa Davis 2022: decisivo il doppio, in cui Felix Auger-Aliassime e Vasek Pospisil battono in rimonta Marcel Granollers e Pedro Martinez Portero per 4-6 6-4 7-5 dopo due ore e sette minuti, portandosi in testa al raggruppamento e rimescolando le carte in ottica passaggio del turno. Nel primo set gli iberici trovano lo strappo a trenta, alla prima occasione, nel gioco d’apertura e poi difendono senza troppi patemi il margine acquisito, perdendo appena sei punti in cinque turni al servizio, chiudendo col primo set point a disposizione sul 6-4, maturato dopo 36 minuti. Nel secondo parziale gli spagnoli, invece, mancano di cinismo, con la coppia canadese che annulla un break point sul 30-40 sia nel primo che ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Ilbatte laper 2-1 nelB delle Finals di: decisivo il, in cui Felix Auger-Aliassime e Vasek Pospisil battono in rimonta Marcel Granollers e Pedro Martinez Portero per 4-6 6-4 7-5 dopo due ore e sette minuti, portandosi in testa al raggruppamento e rimescolando le carte in ottica passaggio del turno. Nel primo set gli iberici trovano lo strappo a trenta, alla prima occasione, nel gioco d’apertura e poi difendono senza troppi patemi il margine acquisito, perdendo appena sei punti in cinque turni al servizio, chiudendo col primo set point a disposizione sul 6-4, maturato dopo 36 minuti. Nel secondo parziale gli spagnoli, invece, mancano di cinismo, con la coppia canadese che annulla un break point sul 30-40 sia nel primo che ...

