Ciclismo | Mondiali Wollongong 2022 favorite cronometro donne Elite | Fidanza e Guazzini in gara per l’Italia

Leggi su sportface

(Di sabato 17 settembre 2022) Ledellache apre il programma deidisu strada a(Australia). Il titolo femminile della prova contro il tempo delle professioniste è il primo a essere assegnato, su un percorso di 34,2 chilometri che ricalca esattamente quello che poche ore dopo vedrà impegnati i colleghi maschi. I favori del pronostico sono ancora una volta tutti per la corazzata olandese, unica con tre atlete al via: c’è infatti la campionessa in carica Ellen van Dijk, ma attenzione anche alla fuoriclasse Annemiek Van Vleuten che vuole coronare una stagione da sogno con un altro oro iridato adopo quelli del 2017 e 2018 e il bronzo dello scorso ...