Chi gioca tra Raspadori e Simeone con il Milan? (Di sabato 17 settembre 2022) Il Napoli, dopo la vittoria in trasferta a Glasgow contro i Rangers in Uefa Chamapions League, si prepara ad affrontare una grande gara contro il Milan. I partenopei scenderanno in campo con il solito 4-3-3, l'unico dubbio di formazione riguarda il centravanti: a causa dell'infortunio di Osimhen, chi sceglierà Spalletti tra Simeone e Raspadori?

