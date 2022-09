Aspettando il Mercatino | torna la Corrida del Calcit - Cosa Fare - lanazione it

LA NAZIONE

Appuntamento oggi e domani ad Arezzo Fiere con Calcit in scena e domani la grande vendita nel piazzale fuori dal ...Lo scorso anno era stata proposta la manifestazione 'Pray in vetrina' proprio per ... il, spettacoli, musica, sport. Si cercherà di coinvolgere il pubblico diversificando e ... Aspettando il Mercatino, torna la Corrida del Calcit Partiamo alla scoperta di 3 tra i mercatini più belli e famosi del nostro Paese che potremo visitare in giornata con amici e bambini ...“I bisogni delle persone, delle famiglie non possono aspettare i tempi della politica” 2' DI LETTURA PALERMO – Una giornata di mobilitazione nei mercati storici della Vucciria, di Ballarò e del Capo p ...