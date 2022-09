WWE | Importante cambio creativo nei piani di SmackDown per l’Imperium

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 16 settembre 2022) Come già anticipato, nella puntata di stasera di WWEè previsto un Fatal 4-Way match per determinare i contendenti numero 1 agli Undisputed WWE Tag Team Championship. L’incontro attualmente pubblicizzato è The New Day vs. The Street Profits vs. Alpha Academy vs. Los Lotharios. Il vincitore dell’incontro sfiderà gli Usos a Extreme Rules il mese prossimo.si aggiunge alla festa? PWInsider riporta che è stata avanzata la proposta di cambiare l’incontro e che, in caso di modifica, Alpha Academy e Los Lotharios verrebbero sostituiti da Imperium e The Brawling Brutes. PWInsider ha dichiarato che la WWE era orientata a cambiare l’incontro. Inoltre, la WWE ha annunciato che Logan Paul ha accettato l’invito di Triple H ad apparire nello show e sembra che Paul sfiderà Roman Reigns. Un match che magari non sarà interessante per ...