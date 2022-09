Uno sguardo su piazza Sant’Anna, dagli anni Cinquanta a oggi (Di venerdì 16 settembre 2022) Foto d’epoca. Dal portale Storylab.it una fotografia di piazza Sant’Anna nella prima metà degli anni Cinquanta. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 settembre 2022) Foto d’epoca. Dal portale Storylab.it una fotografia dinella prima metà degli

MiC_Italia : #involo sulle rovine di Alba Fucens, #Abruzzo?? Scopri la nuova campagna #MiC per uno sguardo dall'alto, con i droni… - MiC_Italia : #involo sul Castello di Melfi, #Basilicata?? Scopri la nuova campagna #MiC per uno sguardo dall'alto, con i droni, s… - CarloCalenda : Prima del comizio a #Modena uno sguardo al #Gp di Monza. Peccato per la safety car che ha impedito la battaglia all… - FEDERVIG466441 : @Milla1771 E' proprio una bella foto, con uno sguardo intenso tale da sembrare di essere presenti .. - And71and : @diegofornero @gianluca_sarto ...pero' una cosa credo l'abbiate notata...ed e' una mia curiosita' a sto punto...ma… -