Ultime Notizie – Franco Piazza ct Polo | “Dopo una vita a cavallo | adesso alleno i campioni di domani”

Quando Punta Ala era una delle capitali del Polo in Italia, Franco Piazza dominava il campo in sella ai suoi cavalli. Lo ha fatto fino a 60 anni: oggi Piazza, nato a Monza ma trapiantato a Roma e che di anni ne ha 63, è il selezionatore della Nazionale che a ottobre sarà impegnata nel Mondiale di Palm Beach, negli Stati Uniti. Nei quadri tecnici della federazione, Piazza in questi giorni della Punta Ala Polo Cup ripercorre il suo passato ma guarda al futuro, e soprattutto lo trovi sempre in giro per il Centro Ippico a cercare di migliorare sempre di più l'impianto tornato a splendere Dopo 30 anni. "Vengo da una famiglia di rugbisti -racconta-, ma ho sempre avuto la passione per i cavalli. Sono cresciuto in mezzo ai pony, poi sono passato ai cavalli grandi".

