Stefania Orlando | dopo 15 anni si separa dal marito | “Inevitabile”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Questo 2022 non è certo trascorso all’insegna del romanticismo, e ancora un’altra coppia affiatatissima ha deciso dirsi:e il, Simone Gianlorenzi, si sono detti addio15d’amore. La notizia, che circolava già da qualche settimana, da quando l’uomo era scomparso dalle storie Instagram della conduttrice, sono state confermate dalla diretta interessata, che ha chiesto di non creare fake news sui motivi della loro rottura.sidalNessuno se lo sarebbe mai aspettato, anzi, quando qualche settimana fa i primi rotocalchi rosa iniziavano, timidamente, a parlare di una crisi trae Simone Gianlorenzi, ...

abilissimofc : RT @goddessofnight_: E pure Stefania Orlando e il marito si sono lasciati,la strage di coppie continua… questo 2022 non lascia scampo - infoitcultura : Stefania Orlando conferma la fine del suo matrimonio con Simone - infoitcultura : Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati/ 'Addio doloroso per entrambi' - ArchiveVichy : Stefania orlando x sarah rafferty: gimme gimme gimme - ilovegossip5 : Che vuol dire che Stefania Orlando si è lasciata con il marito? Che anno maledetto!!!!#jeru -

Questo 2022 non è certo trascorso all'insegna del romanticismo, e ancora un'altra coppia affiatatissima ha deciso di separarsi:e il marito, Simone Gianlorenzi, si sono detti addio dopo 15 anni d'amore . La notizia, che circolava già da qualche settimana, da quando l'uomo era scomparso dalle storie Instagram ...e il marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati/ "Addio doloroso per entrambi" Orietta Berti: La mia vita è un film "Nel mio libro biografico Rizzoli e nei vari progetti che ho ...Stefania Orlando comunica ufficialmente ai fan la fine della storia d'amore con Simone Gianlorenzi: le parole dell'ex gieffina ...Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati: amore finito dopo 15 anni per la showgirl e il musicista.