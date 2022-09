Secondo gli studiosi il cambiamento renderebbe più facile ai padri connettersi con il piccolo appena nato... (Di venerdì 16 settembre 2022) Alla scoperta dei segreti della paternità. Anche gli uomini, non solo le donne, subiscono cambiamenti cerebrali dopo la nascita del primo figlio. I neo padri perderebbero fino al 2 per centro del volume corticale nel momento in cui diventano papà. Lo rivelano i ricercatori del Carlos III Health Institute di Madrid, in uno studio i cui risultati sono stati pubblicati su Cerebral Cortex. Leggi anche › Congedo di paternità, come funziona e perché così pochi uomini lo chiedono ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 settembre 2022) Alla scoperta dei segreti della paternità. Anche gli uomini, non solo le donne, subiscono cambiamenti cerebrali dopo la nascita del primo figlio. I neoperderebbero fino al 2 per centro del volume corticale nel momento in cui diventano papà. Lo rivelano i ricercatori del Carlos III Health Institute di Madrid, in uno studio i cui risultati sono stati pubblicati su Cerebral Cortex. Leggi anche › Congedo di paternità, come funziona e perché così pochi uomini lo chiedono ...

