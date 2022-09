Piano rifiuti Roma, l’inceneritore diventa ‘trattamento termico’ e della CO2 non si sa che fare – L’intervento con Virginia Raggi (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Linda Meleo, Virginia Raggi, Daniele Diaco e Paolo Ferrara, consigliere e consiglieri comunali di Roma Una delle cause per cui è caduto il governo Draghi è stato l’inserimento della possibilità di costruire un inceneritore a Pomezia/Santa Palomba, nel decreto Aiuti, norma che non è stata concordata con l’allora maggioranza e che contraddice il Piano rifiuti regionale approvato solo nel 2020 il quale non prevedeva appunto un tale impianto nel Lazio. Tuttavia, il 22 aprile 2022 il sindaco Gualtieri – smentendo quanto da lui sostenuto in campagna elettorale – ha annunciato, durante un consiglio straordinario in Assemblea capitolina, la costruzione di quello che lui chiama “termovalorizzatore” con capacità di 600.000 tonnellate. Poco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Linda Meleo,, Daniele Diaco e Paolo Ferrara, consigliere e consiglieri comunali diUna delle cause per cui è caduto il governo Draghi è stato l’inserimentopossibilità di costruire un inceneritore a Pomezia/Santa Palomba, nel decreto Aiuti, norma che non è stata concordata con l’allora maggioranza e che contraddice ilregionale approvato solo nel 2020 il quale non prevedeva appunto un tale impianto nel Lazio. Tuttavia, il 22 aprile 2022 il sindaco Gualtieri – smentendo quanto da lui sostenuto in campagna elettorale – ha annunciato, durante un consiglio straordinario in Assemblea capitolina, la costruzione di quello che lui chiama “termovalorizzatore” con capacità di 600.000 tonnellate. Poco ...

ilfattoblog : Piano rifiuti Roma, l’inceneritore diventa ‘trattamento termico’ e della CO2 non si sa che fare – L’intervento con… - 7lo66 : RT @CGavinana: #RegioneToscana & #Multiutility #Toscana che sta per società di società, una #holding, che opera nel campo dei #servizi. Il… - CGavinana : RT @CGavinana: #RegioneToscana & #Multiutility #Toscana che sta per società di società, una #holding, che opera nel campo dei #servizi. Il… - CGavinana : #RegioneToscana & #Multiutility #Toscana che sta per società di società, una #holding, che opera nel campo dei… - rosabta : @_Alberto_P @janavel7 Si parla di rifiuti che sono responsabilità regionale. Zingaretti avrebbe dovuto realizzare i… -