Lotta, Mondiali Belgrado 2022: Frank Chamizo approda in semifinale (Di venerdì 16 settembre 2022) Super Frank Chamizo ai Mondiali di Lotta di Belgrado 2022. L’azzurro, dopo aver vinto a livello iridati a Las Vegas 2015 nei 65 kg e Parigi nel 2017 nei 70 kg, ha vinto oggi al debutto contro Giorgi Sulava, emergente georgiano battuto 14-8. A seguire, l’italiano dei 74 kg ha affrontato e battuto il sudcoreano Seungbong Lee per 11-4, quindi ai quarti ha battuto, seppur soffrendo, il serbo Hetik Cabolov. In semifinale il rivale sarà lo slovacco Salkazanov. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Superaididi. L’azzurro, dopo aver vinto a livello iridati a Las Vegas 2015 nei 65 kg e Parigi nel 2017 nei 70 kg, ha vinto oggi al debutto contro Giorgi Sulava, emergente georgiano battuto 14-8. A seguire, l’italiano dei 74 kg ha affrontato e battuto il sudcoreano Seungbong Lee per 11-4, quindi ai quarti ha battuto, seppur soffrendo, il serbo Hetik Cabolov. Inil rivale sarà lo slovacco Salkazanov. SportFace.

