LIVE MotoGP | GP Aragon 2022 in DIRETTA | classifica prove libere | Martin precede Quartararo 5° Bagnaia | 8° Marc Marquez

(Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI EFP2 LA CRONACA DELLE FP2 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI EFP1 15.03 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 15.00 Valori in campo ancora difficili da interpretare, anche se i protagonisti del weekend dovrebbero essere i “soliti”, Bastianini e Viñales. Più in difficoltà sul giro secco Aleix Espargarò almeno oggi. 14.59 Di seguito la top10 della combinata al termine del venerdì di: 1 89 J.1:47.402 2 20 F.+0.074 3 5 J. ZARCO +0.107 4 23 E. BASTIANINI +0.181 5 63 F. ...

SkySportMotoGP : Motorland, le prime prove libere di MotoGP LIVE alle 9.55 su Sky Sport MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - gponedotcom : Jorge segna un riferimento inavvicinabile, Fabio ci prova fino alla fine ma deve accontentarsi. Festa Pramac comple… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Secondo tempo per #Quartararo, #Bagnaia quinto, #MarcMarquez… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Secondo tempo per #Quartararo, #Bagnaia quinto,… - corsedimoto : MOTOGP - Jorge Martin torna al vertice nella FP2 ad Aragon, ma Fabio Quartararo si infila prepotente fra le Ducati.… -

Il GP di Aragon è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 Libere 2: 1° Bagnaia, 2° Quartararo, 3° Marinidi Fabio Belli) Diretta/ Garae streaming video: Bagnaia d'un soffio su Bastianini!, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: FP2, SI COMINCIA! Pronta a ripartire la direttadi oggi, ...Nella prima sessione al MotorLand brilla lo spagnolo di Noale che cade, ma precede la Ducati di Pecco e la Suzuki di Rins. Quartararo è 8° davanti al compagno Morbidelli e a… Leggi ...Aleix Espargaro in evidenza nelle prime libere ad Aragon. Si confermerà La diretta delle FP2 MotoGP, con aggiornamenti in tempo reale.