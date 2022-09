Incocciati: "Milan-Napoli? Due squadre che lamentano assenze importanti'' (Di venerdì 16 settembre 2022) Incocciati: "Spalletti leader di questo Napoli. Milan-Napoli? Ci sono assenze importanti" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Beppe Incocciati, ex Napoli e Milan. Queste le sue parole: "Maradona era eccellente in tutto, anche nel golf, ha sempre avuto un dono, qualcosa in più degli altri. Noi ci siamo conosciuti durante un Milan-Napoli a San Siro e fui io a realizzare il 2-1 della vittoria quell’anno, la sera andai a festeggiare con gli amici in un locale e dopo un po’ arrivò Diego, passammo la serata insieme. Scelsi Napoli con grande convinzione, nonostante mi volesse la Juventus, perché giocare accanto a ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022): "Spalletti leader di questo? Ci sono" A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Beppe, ex. Queste le sue parole: "Maradona era eccellente in tutto, anche nel golf, ha sempre avuto un dono, qualcosa in più degli altri. Noi ci siamo conosciuti durante una San Siro e fui io a realizzare il 2-1 della vittoria quell’anno, la sera andai a festeggiare con gli amici in un locale e dopo un po’ arrivò Diego, passammo la serata insieme. Scelsicon grande convinzione, nonostante mi volesse la Juventus, perché giocare accanto a ...

zazoomblog : Incocciati: “Milan-Napoli feci gol e festeggiai in un locale poi arrivò Maradona…” - #Incocciati: #“Milan-Napoli… - napolipiucom : Incocciati: 'Milan-Napoli, feci gol e festeggiai in un locale, poi arrivò Maradona....' #Incocciati #Maradona… - vincanto80 : @RealCosimino_ La presenza di Incocciati teniamocela stretta, unico testimone diretto della grandezza del D10s in s… -