Highlights e gol Nottingham Forest-Fulham 2-3: Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di venerdì 16 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Nottingham Forest-Fulham 2-3, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Premier League 2022/2023. il Fulham prende i 3 punti in casa del Nottingham Forest. Match che si sblocca al minuto 11', con la rete di Awoniyi. Il Fulham si sveglia, e forte, nel secondo tempo. Rete di Adarabioyo al minuto 54', rete di Palhinha al 57' e rete di Reed al 60'. 3 gol in 6 minuti che sballottolano il Forest. Padroni di casa che provano a reagire, segnando con O'Brien, ma non basta per cambiare la storia del match. Fulham batte Nottingham Forest 3-2, volando così al ...

