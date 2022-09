E se il Mondiale a novembre fosse un aiuto per il Napoli? (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Napoli sta viaggiando spedito in questo inizio stagione: primo posto in classifica in Serie A (insieme a Milan e Atalanta) e primo posto nel girone di Champions League grazie alle due vittorie con Liverpool e Rangers. In otto partite disputate tra campionato e Champions, gli azzurri sono ancora imbattuti (6 vittorie e 2 pareggi). Inoltre, un altro dato fa comprendere maggiormente la forza di questa squadra: il Napoli ha il miglior attacco e la miglior differenza rete sia in Champions League sia in Serie A. I gol complessivi segnati sono ben 20, mentre quelli subiti solo 5. Numeri davvero straordinari: ma quanto potrà durare questo Napoli? SSC Napoli (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images) Il Mondiale in Qatar può aiutare il Napoli? Se da una parte c’è ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilsta viaggiando spedito in questo inizio stagione: primo posto in classifica in Serie A (insieme a Milan e Atalanta) e primo posto nel girone di Champions League grazie alle due vittorie con Liverpool e Rangers. In otto partite disputate tra campionato e Champions, gli azzurri sono ancora imbattuti (6 vittorie e 2 pareggi). Inoltre, un altro dato fa comprendere maggiormente la forza di questa squadra: ilha il miglior attacco e la miglior differenza rete sia in Champions League sia in Serie A. I gol complessivi segnati sono ben 20, mentre quelli subiti solo 5. Numeri davvero straordinari: ma quanto potrà durare questo? SSC(Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images) Ilin Qatar può aiutare il? Se da una parte c’è ...

