Coppa Davis, Berrettini-Sinner: l'Italia batte l'Argentina, la qualificazione alle Finals è a un passo (Di venerdì 16 settembre 2022) Un lungo abbraccio tra Jannik Sinner e capitan Volandri. È l’immagine più bella che arriva al termine di un secondo match sofferto, quello contro Cerundolo. Il campione altoatesino alla fine vince, dopo aver sofferto... Leggi su today (Di venerdì 16 settembre 2022) Un lungo abbraccio tra Jannike capitan Volandri. È l’immagine più bella che arriva al termine di un secondo match sofferto, quello contro Cerundolo. Il campione altoatesino alla fine vince, dopo aver sofferto...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - FiorinoLuca : Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo e regala all’Italia il punto qualificazione per le fasi f… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - legodiary : RT @ItaliaTeam_it: Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In Coppa… - KrisBigstone : RT @sole_mmcg: “Tu c’eri quando...” Io c’ero quando Marco Mengoni ha partecipato alla telecronaca di Coppa Davis ?? (il prossimo passo un… -