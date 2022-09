Bomba d'acqua sulle Marche, è un disastro: sei morti e tre dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) È di sei morti e tre dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, dove in poche è caduta l'acqua che di solito cade in sei mesi. Particolarmente colpito l'entroterra nel nord della Regione e la provincia di Ancona. Quattro delle sei vittime sono a Ostra, una a Trecastelli e una a Barbara. In quest'ultimo comune risultano anche tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino. La loro auto sarebbe stata trascinata via dall'acqua. Sul territorio sono al lavoro protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine, impegnati anche elicotteri messi a disposizione della Difesa. Alluvione nelle Marche. Fiume di fango a Sassoferrato e fiume Sentino esondato. #ClimateEmergency #climate #clima ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) È di seie treil bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta, dove in poche è caduta l'che di solito cade in sei mesi. Particolarmente colpito l'entroterra nel nord della Regione e la provincia di Ancona. Quattro delle sei vittime sono a Ostra, una a Trecastelli e una a Barbara. In quest'ultimo comune risultano anche tre, tra cui una mamma con il suo bambino. La loro auto sarebbe stata trascinata via dall'. Sul territorio sono al lavoro protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine, impegnati anche elicotteri messi a disposizione della Difesa. Alluvione nelle. Fiume di fango a Sassoferrato e fiume Sentino esondato. #ClimateEmergency #climate #clima ...

