Anche Beckham omaggia la Regina: 12 ore di coda per l'ultimo tributo (Di venerdì 16 settembre 2022) Ha fatto 12 ore di fila come migliaia e migliaia di altre persone. I media britannici hanno intercettato Anche David Beckham, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese, fra coloro che a partire ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 settembre 2022) Ha fatto 12 ore di fila come migliaia e migliaia di altre persone. I media britannici hanno intercettatoDavid, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese, fra coloro che a partire ...

SkyTG24 : Addio alla regina Elisabetta II, anche David Beckham in fila 12 ore per la camera ardente - chrcapuano : RT @SkyTG24: Addio alla regina Elisabetta II, anche David Beckham in fila 12 ore per la camera ardente - breakingnewsit : Sono le 19:17. TT Anche Mattarella e David Beckham - albertocol9 : RT @localteamtv: Anche David Beckham è tra le migliaia di persone che hanno scelto di mettersi in coda per portare un ultimo saluto a Elisa… - infoitcultura : Elisabetta, anche Beckham in coda per l’omaggio alla Regina -