150 euro. L'ultimo regalino di Draghi (Di venerdì 16 settembre 2022) Il consiglio dei ministri di oggi approva un altro bonus per i dipendenti e i pensionati che hanno reddti medio-bassi. Verrà erogato a novembre Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 settembre 2022) Il consiglio dei ministri di oggi approva un altro bonus per i dipendenti e i pensionati che hanno reddti medio-bassi. Verrà erogato a novembre

rtl1025 : ??Un #bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: secondo fonti è u… - MissSecret1999 : 150 euro per le bollette a chi guadagna meno di 20.000 € lordi all'anno. I politici nella norma sono delle merde in… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ??Un #bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: secondo fonti è una delle mi… - CatelliCatell5 : Via al Cdm con l'ultimo decreto Aiuti. Sul tavolo un bonus da 150 euro a 22 milioni di lavoratori e pensionati… - lifestyleblogit : Caro energia, su tavolo Cdm bonus 150 euro per redditi sotto i 20mila - -