Ucraina: intelligence Gb, 'forze Kiev consolidano controllo regione Kharkiv' (Di giovedì 15 settembre 2022) Londra, 15 set. (Adnkronos) - "Le forze ucraine continuano a consolidare il loro controllo sulle aree appena liberate della regione di Kharkiv, mentre le forze russe si sono in gran parte ritirate dall'area a ovest del fiume Oskil". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, precisando che nell'ultima settimana alcune unità militari di Mosca "si sono ritirate fuggendo in apparente panico". Durante la ritirata, aggiunge la Difesa di Londra, i russi hanno abbandonato "equipaggiamento di alto valore, evidenziando il fatto che la ritirata è avvenuta in modo disorganizzato". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Londra, 15 set. (Adnkronos) - "Leucraine continuano a consolidare il lorosulle aree appena liberate delladi, mentre lerusse si sono in gran parte ritirate dall'area a ovest del fiume Oskil". Lo scrive su Twitter l'britannica, precisando che nell'ultima settimana alcune unità militari di Mosca "si sono ritirate fuggendo in apparente panico". Durante la ritirata, aggiunge la Difesa di Londra, i russi hanno abbandonato "equipaggiamento di alto valore, evidenziando il fatto che la ritirata è avvenuta in modo disorganizzato".

GiovaQuez : 'La Russia sta preparando un nuovo bombardamento alla centrale di Zaporizhzhia. Mosca prevede di creare una crisi u… - nakasha7899 : Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina (GUR MOU) informa: Le unità militari… - Angelmays65 : RT @LuigiDeBiase: Sul New York Times due pezzi in tre giorni sulla presenza crescente dell'intelligence americana e britannica sul campo di… - PaoloBorg : @francdepalo Io questa di questo Generale me la segno: 'La controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv, probabi… - Yoda_755 : RT @liliaragnar: Dopo 6 mesi di guerra, e dopo la prima efficace controffensiva ucraina, sia pure totalmente gestita da intelligence #NATO… -