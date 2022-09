LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: otto in fuga, Carollo insegue. Gruppo a 4? (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Sono stati percorsi quasi 20 km. 11.56 In corsa ci sono circa 24 gradi. Continua a piovere a intermittenza. 11.52 Il Gruppo è scivolato velocemente a 4? dai battistrada. Carollo è invece a circa 2?. Per l’Italiano classe 2000 non sarà per niente facile rientrare sulla testa della corsa. 11.50 Segnaliamo che sono 125 i corridori in gara quest’oggi. Rispetto alla startlist ufficiale non sono partiti Jarrad Drizners e Sebastien Grignard (Lotto Soudal) ed Emil Dima (Giotti Victoria-Savini Due). 11.46 Carollo si trova a 40” dalla testa della corsa. Gruppo invece a 1’35”. 11.45 Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) evade dal Gruppo e si lancia all’inseguimento degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Sono stati percorsi quasi 20 km. 11.56 In corsa ci sono circa 24 gradi. Continua a piovere a intermittenza. 11.52 Ilè scivolato velocemente a 4? dai battistrada.è invece a circa 2?. Per l’Italiano classe 2000 non sarà per niente facile rientrare sulla testa della corsa. 11.50 Segnaliamo che sono 125 i corridori in gara quest’oggi. Rispetto alla startlist ufficiale non sono partiti Jarrad Drizners e Sebastien Grignard (LSoudal) ed Emil Dima (Giotti Victoria-Savini Due). 11.46si trova a 40” dalla testa della corsa.invece a 1’35”. 11.45 Francesco(Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) evade dale si lancia all’inseguimento degli ...

ahmericano : 125 i partenti...Rispetto alla startlist ufficiale non si sono lanciati Jarrad Drizners, Sebastien Grignard (Lotto… - zazoomblog : LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: Vlasov e Hirschi tra i big in gara l’Italia punta su Albanese e Rota - #Coppa… - zazoomblog : LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: Vlasov e Hirschi tra i big in gara l’Italia punta su Albanese e Rota - #Coppa… - Quotidianinet : LIVE Davis, Italia-Croazia 3-0. Fognini e Bolelli chiudono la tripletta - gabririzza : Coppa Italia serie D, Livorno-Sangiovannese 5-3 dopo i rigori: gli amaranto passano il turno dal dischetto -