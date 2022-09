Il Festival del Gran Sasso al via dal 19 settembre a L'Aquila (Di giovedì 15 settembre 2022) L'Aquila - Torna dal 19 settembre al 26 novembre il Festival del Gran Sasso con la sua ottava edizione, la prima in versione “cittadina”. Proiezioni ed incontri, infatti, attraverseranno L’Aquila per oltre due mesi di eventi ad ingresso gratuito dedicati al Gran Sasso, alla Montagna, all’Alpinismo e ai temi ambientali. La manifestazione, rientrante nel cartellone degli eventi del L’Aquila Film Festival, è finanziata dal Mistero della Cultura e dal Comune dell’Aquila con i Fondi Restart. Numerosi gli ospiti che si alterneranno tra l’Auditorium del Parco, la sede del CAI dell’Aquila e il Palazzetto dei Nobili: tra gli altri gli alpinisti Pierluigi Bini e Annalisa Fioretti, gli scrittori ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 15 settembre 2022) L'- Torna dal 19al 26 novembre ildelcon la sua ottava edizione, la prima in versione “cittadina”. Proiezioni ed incontri, infatti, attraverseranno L’per oltre due mesi di eventi ad ingresso gratuito dedicati al, alla Montagna, all’Alpinismo e ai temi ambientali. La manifestazione, rientrante nel cartellone degli eventi del L’Film, è finanziata dal Mistero della Cultura e dal Comune dell’con i Fondi Restart. Numerosi gli ospiti che si alterneranno tra l’Auditorium del Parco, la sede del CAI dell’e il Palazzetto dei Nobili: tra gli altri gli alpinisti Pierluigi Bini e Annalisa Fioretti, gli scrittori ...

