Giulia Salemi | confessione su Pierpaolo Pretelli | Ecco come mi chiama quando siamo in intimità

(Di giovedì 15 settembre 2022) La storia d'amore traprocede a gonfie vele. La bella italo-persiana ha fornito ai suoi fan un particolare 'bollente' circa la lorodi cosa si tratta. Un'estate infuocata quella di. I due hanno trascorso delle vacanze meravigliose in giro tra la Costa Smeralda e la terra natale del velino, la Basilicata. L'ultima 'fatica' prima di ritornare a Milano, è stato il tappeto rosso della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'influencer ha sfilato con un look etereo fatto di colori pastello, piume e cristalli. Ora però è tempo di ritornare a lavoro e per la giovane, bolle molto in pentola. Daha ...

fanpage : Ormai ci siamo. Alfonso Signorini per quest'anno ha scelto come compagne di viaggio le opinioniste Sonia Bruganelli… - fanpage : Che bella Giulia Salemi a Venezia ?? #PRELEMI - VanityFairIt : Viso luminoso, labbra glassate e occhi definiti dall'eyeliner, il tutto contornato da lucidi capelli lunghi da sire… - curly_luuu : RT @gfvipnews_: Mancano solo 4 giorni al #GFVIP ?? Il giorno tanto atteso è sempre più vicino, Giulia Salemi vi aspetta nello studio di #GFV… - sonoingenua_ : @MacosaneSSSai_ È amico di Soleil, Giulia Salemi, Dayane Mello e altri vip. Spesso si è visto taggato nelle loro st… -

In studio, ad occuparsi dei social arriverà. Alfonso Signorini ha infatti anticipato che quella che comincerà lunedì prossimo sarà l'edizione più social di sempre. © RIPRODUZIONE ...Grande amico di celebrità comee Soleil Sorge (che ritroverà entrambe al Grande Fratello Vip in due ruoli differenti) il futuro vippone è famoso alle cronache rosa per essere stato un ...Il 19 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata del Gf-Vip 7 che avrà per 23 nuovi Vipponi in casa. Scopriamo tutto insieme.Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione del Grande Fratello Vip ormai prossimo alla partenza. Da lunedì 19 settembre 2022 infatti Alfonso Signorini è pronto a riprendersi il prime time di Canale ...