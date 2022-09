Elodie come un cigno bianco alla presentazione di Paramount +: i dettagli del look (Di giovedì 15 settembre 2022) Erano davvero tanti gli ospiti che ieri, 14 settembre, hanno partecipato alla presentazione della nuova piattaforma streaming Paramount +, figlia dell’omonima casa di produzione e distribuzione che si è tenuto agli storici studi cinematografici di Cinecittà a Roma Tra gli altri, presenti all’evento c’erano Carlo Verdone, Sylvester Stallone, Ellettra Lamborghini e i Pinguini Tattici Nucleari ma a spiccare per il suo look ancora una volta originalissimo è stata Elodie. La cantante, che ad oggi è da considerarsi a tutti gli effetti anche un’attrice dopo l’esordio sul grande schermo nel film Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa. La pellicola è stata presentata nella sezione Orizzonti dell’edizione 79 del Festival di Venezia da poco conclusa. Elodie: da cigno nero ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022) Erano davvero tanti gli ospiti che ieri, 14 settembre, hanno partecipatodella nuova piattaforma streaming+, figlia dell’omonima casa di produzione e distribuzione che si è tenuto agli storici studi cinematografici di Cinecittà a Roma Tra gli altri, presenti all’evento c’erano Carlo Verdone, Sylvester Stallone, Ellettra Lamborghini e i Pinguini Tattici Nucleari ma a spiccare per il suoancora una volta originalissimo è stata. La cantante, che ad oggi è da considerarsi a tutti gli effetti anche un’attrice dopo l’esordio sul grande schermo nel film Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa. La pellicola è stata presentata nella sezione Orizzonti dell’edizione 79 del Festival di Venezia da poco conclusa.: danero ...

