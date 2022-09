Covid, la luce in fondo al tunnel: “Mai così vicini a fine pandemia” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019. Lo ha detto il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia”, ha detto il Tedros in conferenza stampa, avvertendo tuttavia: “Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano”. Una prospettiva certamente positiva e beneaugurante dopo che la autorità hanno certificato che l’ultima variante – cosiddetta Centaurus – non è molto differente da Omicron 5, e dato il via libera ai nuovi vaccini che, fra autunno e inverno, dovrebbero ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porrealladi-19, che ha ucciso milioni di persone dalladel 2019. Lo ha detto il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per-19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porrealla”, ha detto il Tedros in conferenza stampa, avvertendo tuttavia: “Non ci siamo ancora, ma laè a portata di mano”. Una prospettiva certamente positiva e beneaugurante dopo che la autorità hanno certificato che l’ultima variante – cosiddetta Centaurus – non è molto differente da Omicron 5, e dato il via libera ai nuovi vaccini che, fra autunno e inverno, dovrebbero ...

