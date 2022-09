Con la scomparsa della regina Elisabetta, la principessa sale nella linea di successione al trono. E ottiene un nuovo e importante incarico (Di giovedì 15 settembre 2022) Beatrice di York è attualmente al nono posto nella linea di successione. Dopo la morte di Elisabetta è diventata Consigliere di Stato. Ciò significa, per lei, nuovi impegni e responsabilità all’interno della Royal Family (foto: AP) Con la scomparsa della regina Elisabetta, lo scorso 8 settembre, sono cambiate molte cose all’interno della Royal Family. Il principe Carlo è diventato re, Camilla la regina Consorte. William e Kate sono stati promossi a principe e principessa del Galles e pure Archie e Lilibet, i figli di Meghan Markle e del principe Harry, sono ora dei principi. Ma una delle modifiche più sostanziali riguarda Beatrice di York. La figlia del principe Andrea, nipote ... Leggi su amica (Di giovedì 15 settembre 2022) Beatrice di York è attualmente al nono postodi. Dopo la morte diè diventata Consigliere di Stato. Ciò significa, per lei, nuovi impegni e responsabilità all’internoRoyal Family (foto: AP) Con la, lo scorso 8 settembre, sono cambiate molte cose all’internoRoyal Family. Il principe Carlo è diventato re, Camilla laConsorte. William e Kate sono stati promossi a principe edel Galles e pure Archie e Lilibet, i figli di Meghan Markle e del principe Harry, sono ora dei principi. Ma una delle modifiche più sostanziali riguarda Beatrice di York. La figlia del principe Andrea, nipote ...

