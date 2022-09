Bergomi: «Belotti va aspettato, non è in condizione. Pellegrini? Curioso di una cosa» (Di giovedì 15 settembre 2022) Beppe Bergomi ha detto la sua sulla Roma e sulle pedine a disposizione di Mourinho: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Il pensiero dello Zio Bergomi sulla Roma: L’OPINIONE – «Belotti va aspettato, non ha ancora i ritmi. A centrocampo ci sono Matic e Cristante che si somigliano parecchio, io Cristante non toglierei mai perché mi sembra preziosissimo e sarei Curioso di vedere Pellegrini lì: se si mette in testa che può giocare anche lì, a centrocampo c’è tanta qualità e anche nella fase offensiva la Roma può avere tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Beppeha detto la sua sulla Roma e sulle pedine a disposizione di Mourinho: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Il pensiero dello Ziosulla Roma: L’OPINIONE – «va, non ha ancora i ritmi. A centrocampo ci sono Matic e Cristante che si somigliano parecchio, io Cristante non toglierei mai perché mi sembra preziosissimo e sareidi vederelì: se si mette in testa che può giocare anche lì, a centrocampo c’è tanta qualità e anche nella fase offensiva la Roma può avere tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

marinabeccuti : Bergomi su Belotti: 'Non ha ancora i ritmi' - Torinogranatait : Bergomi su Belotti: 'Non ha ancora i ritmi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Belotti? Non ha ancora i ritmi, va aspettato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Belotti? Non ha ancora i ritmi, va aspettato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Belotti? Non ha ancora i ritmi, va aspettato' -