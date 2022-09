Arezzo | litiga con con la compagna e le dà fuoco | 38enne arrestato

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tentato femminicidio ad, dove un uomo ha cosparso di liquido infiammabile lache stava dormendo e poi le ha dato. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa ma è stato reso noto solo oggi dalla questura diin occasione dell'arresto dell'uomo, uncubano, in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La donna ha riportato ustioni principalmente all'altezza di una spalla e di un orecchio giudicati guaribili in 10 giorni.

La donna, che è stata aggredita mentre stava dormendo, ha riportato ustioni all'altezza di una spalla e di un orecchio. A chiamare il 118 è stata la figlia della vittima